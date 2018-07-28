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Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

İSTANBUL () - Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisi yapıldı.  Bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı. Açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediyesi Spor...

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

İSTANBUL () - Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisi yapıldı. 
Bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı. Açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Selahattin Uyan, Yaşar Doğu Turnuvası'nın önemine değinerek, "Bugün burada bir efsane adına yarım asırdır yapılan bir turnuvanın açılışını yapıyoruz. Yaşar Doğu sadece şampiyon bir güreşçi değil aynı zamanda iyi bir spor adamıydı. Kendisini rahmetle anıyoruz" dedi.
Uyan, federasyon olarak 2020 Olimpiyatları'na kilitlendiklerini belirterek, "Federasyon olarak en büyük amacımız tıpkı 2016 Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2020 Olimpiyatları'nda da Türkiye'nin en başarılı branşı olmak. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise sözlerine turnuvaya sponsor olan Bahçelievler Belediyesi'ne ve başkan Osman Develioğlu'na teşekkür ederek başladı. Aydın, Yaşar Doğu'nun güreşi bıraktıktan sonra efsane olduğuna dikkat çekerek, "Yaşar Doğu; Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi ama onu efsane yapan güreşi bıraktıktan sonra güreşçi yetiştirmek için verdiği mücadeledir. Sporculara o kadar çok önem vermiştir ki, yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiştir. Onları iyi, ahlaklı güreşçiler olarak yetiştirmiştir. Yaşar Doğu, Türk güreşine büyük hizmetleri dokunan gerçek bir efsanedir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yaşar Doğu'nun hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

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