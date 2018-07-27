Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı 

İSTANBUL,()

Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde en önemli turnuvalardan birisi olan Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ilk gün geride kaldı.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada bugün sabah seansında 57,65,74 86 ,97 kilo erkekler ve 50,55,59,65,72 kilo kadınlar eleme maçları yapıldı. Akşam seansında ise çeyrek ve yarı final mücadeleleri gerçekleştirildi. Bugün yapılan müsabakalarda mindere çıkan Milli sporcular finallere yükselemedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da turnuvayı yakından takip ediyor. Müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birlikte izleyen Mehmet Baykan Türkiye'yi temsil eden tüm sporculara başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI