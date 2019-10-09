Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama (1)

İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaşa dışı bahis şebekesine yönelik 3 ilde yaptığı operasyonun detayları belli oldu.41 kişinin gözaltına alındığı operasyon 18 Eylül'de gerçekleşmişti. kameralarına yansıyan operasyon anlarında şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları berber ve kıraathaneler de basılmıştı. İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA...Açıklamada; yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOROperasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurularak para trafiği durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptıkları incelemeler devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.18 KİŞİ TUTUKLANDIGözaltına alınan 41 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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