Yargıtay’dan Aziz Yıldırım kararı

Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

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