Yardımcı: "Rizespor ayakta kalan 2 ya da 3 takımdan biri olacak"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, bir çok kulübün ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda kulübümüz Türkiye’de ayakta kalabilecek 2 ya da 3 takımdan biri olacak" dedi.

Başkan Yardımcı, Süper Lig’de daha iyi ve kalıcı bir takım oluşturmak amacında olduklarını söyledi. Yardımcı, "İlk dönemde dolar kuru piyasaları herkesi etkiledi. Kolay değil, geçmiş dönemlerden gelen sıkıntılar bizi zorladı. Ama bunu biraz daha atlattık. Şimdi üzerimize düşeni yapıyoruz. Transferlerimiz önemli oyuncular. Bu şartlar da bu işler kolay değil. Bakıldığında, kadromuza olumlu ve ses getirici, kaliteli oyuncular kattık. Daha da katacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ama diğer takımlara da baksınlar. Bizim taraftarımız, Rizeliler de bu takıma bir kombine bir forma alarak destek versinler. Bu bir sinerjidir. Başka bir beklentimiz yok onlardan. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Onlar da bu şekilde, bu takıma destek versinler" dedi.

"ŞOV YAPMAK DERDİMİZ YOK"

Türkiye’de birçok kulübün zor durumda olduğunu kaydeden Yardımcı, şunları söyledi:

"Biz bu nedenle ayağımızı yorgana göre uzatıp hareket ediyoruz. Transfer yapacağız elbette, yapıyoruz da. Ama birilerine peşkeş çekmek derdimiz yok. Şov yapmak derdimiz yok. Rizespor’u düşünmeliyiz! Sadece bugünü değil, yarınları da düşünmeliyiz. Onun için biraz ince eleyip sık dokuyoruz. Çünkü sıkıntılı işler; menajerler vs. Bu kulübün bir lirasının boş yere birilerine gitmesine izin vermeyiz. Türk futbolu ve takımlar, döviz kurları ve geçmişte yapılan yanlış işlerden dolayı sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ama hepsi geçmişten gelen yanlış adımlar ve transferlerde harcanan paralara bağlı. Biz bunu yapmayacağız. Rizespor 2 ya da 3 sene içinde Türkiye’de bu tip durumlardan dolayı oluşacak sıkıntılarda ayakta kalabilecek birkaç kulüpten biri olacaktır. Ona göre hareket ediyoruz edeceğiz" diye konuştu.

"BORCUMUZ 60 MİLYON TL"

Yapılan transferlerin ortada olduğunu ve daha gelecek olan oyuncuların da olduğunu kaydeden Yardımcı, "Akıllı ve mantıklı, sağlam şekilde hareket ediyoruz. Borcumuz sadece 60 milyon Türk lirasıdır. Süper Lig düzeyinde çok da büyük bir rakam değil. Karşılığında takımımızın da bir maliyeti var. İlerleyen yıllarda Rizespor’umuzu örnek kulüp olarak gösterecekler. Şu anda federasyonda, UEFA’da ya da başka bir yerde tek bir dosyamız yok. Bu anlamda bir tane ödememiz yok. Bu bir anda olmuyor. Geldiğimiz günden bu yana kısa dönemde birçok şeyi yoluna koyduk. Ama bu işler görüşmelerle, karşılıklı diyaloglarla olacak şeyler. En büyük hedefim altyapı, oradaki çocukları A takımda görmek, Rizeli çocukların o forma ile oynaması. Benim için en büyük mutluluk. Bunun için de çalışıyoruz. Rize’de olduğumda her gün alt yapıya giderek minikleri izliyorum. Alt yapıda modern bir tesis yapılıyor. Oraya gelen para için; asla ve asla tutulmayacağını, tek lirasının başka yere harcanmayacağını söyledim. O şekilde de ilerliyor. 2 ya da 3 sene içinde 3-4 çocuğumuzu iyi bir şekilde bu takıma monte edebilirsek, onları izleyebilirsem o zaman daha da mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

"RIBERIO İÇİN ÜMİDİMİ YİTİRMEDİM"

Transfer çalışmalarına da değinen Yardımcı, "Çalışmalarımız sürüyor. Riberio konusunda ümidimi yitirmiş değilim. Burası Rizespor, her an her şey olabilir. Ama kimse de Rizespor’dan büyük değildir. O olmazsa başkası olur. Ama bu hafta büyük oranda 9 ve 10 numara transferlerimizi bitirmiş olacağız. Sonrasında gerekli görülürse, ihtiyaç olursa yine yapabiliriz. Bunun için gücümüz var" diye konuştu.

