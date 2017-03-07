Yaprak Selin Keskin artık gerçek havuzda çalışacak

Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla yaptıkları sünger havuzdaki atlama çalışmalarıyla birçok madalya kazanan milli sporcu 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, çalışmalarını artık gerçek havuzda sürdürecek. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporcunun Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışacağını açıkladı. Karara sevinen sporcu, "Gerçek bir havuzda çalışmalarımı devam ettireceğim için çok mutluyum" dedi.

Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanan ve birçok madalya kazanan atlama sporcusu lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak Selin Keskin'e Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan destek geldi. Bakan Kılıç, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamada Keskin'in bundan sonra Ankara'daki çalışacağını duyurdu. Kılıç mesajında, "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Kılıç dün akşam saatlerinde Yaprak Selin Keskin'i ve ailesini de telefonla arayarak görüştü.

'BAKAN KILIÇ ARADI'

Bakan Kılıç'ın kendisini aradığını söyleyen Yaprak Selin Keskin, hayallerinin gerçek olmasından dolayı mutlu ve şaşkın olduğunu belirtti. Keskin, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç aradı ve destek vereceğini söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir havuzda çalışmalarımı devam ettireceğim için çok mutluyum. Bu mutluluğumu da sınıf arkadaşlarımla paylaşıyorum" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu belirten anne Nurhan Kesin, Bakan Kılıç'a teşekkür ederek, "Umarım bu olaylar diğer çocuklarımızın da önünü açar. Tek temennim sadece kızımın değil diğer çocukların da kurtarılması" diye konuştu.

'HEPİMİZE ONUR VERDİ'

Baba Osman Keskin de kızına gerçek bir havuzda çalışma imkanı sağlanmasından dolayı herkese teşekkür etti. Keskin, "Yaprak Selin Keskin gibi başarılı çocukların elinden tutulması hepimize onur verir. Bu çocuklarımızın elinden tutulması ülkemizi dünya devletleri arasında daha iyi yerlere taşıyacaktır. Yoğun çalışmaları arasında Yaprak Selin Keskin'in sorunlarıyla ilgilendiği, yardım elini uzattığı için Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaprak Selin Keskin'in eğitim öğretim gördüğü Ali Çağlan Anadolu Lisesi Müdürü Tevfik Öztürk de Keskin'in sadece sporda değil derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Öztürk, "Okulumuzun yetiştirdiği Yaprak Selin Keskin ile gurur duyuyoruz. Kızımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ARKADAŞLARI ALKIŞLARLA KUTLADI

Yaprak Selin Keskin'in başarılarını alkışlarla kutlayan sınıf arkadaşları ise kendisini hem derslerinde hem de sporda başarılı olduğunu anlattı. Arkadaşları, Keskin'in bundan sonraki müsabakalarında da başarılı olacağına gönülden inandıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-RÖP 1 Yaprak Selin Keskin (Sporcu)

-RÖP 2 Tevfik Öztürk (Okul Müdürü)

-RÖP 3 Sınıf arkadaşları (3 öğrenci)

-Sınıfta ders işleme detayları

-RÖP 4 Nurhan Keskin (Anne)

-RÖP 5 Osman Keskin (baba)

HABER - KAMERA: SAİT KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, () (FOTOĞRAFLI)