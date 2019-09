Yamaç paraşütü şampiyonasına rüzgar damga vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THFS) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Final Etabı”nda şampiyonlar belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle THFS’nin kararıyla uçuşların iptal edildiği final etabında dereceye girenler, daha önceki etaplarda elde ettikleri puanlar üzerinden belirlendi.

Nilüfer’de hafta sonu, spor dolu etkinliklerle geçti. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın final etabına ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde, Doğa Sporları Festivali de gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THFS) iş birliğiyle 20-22 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın final etabına bu yıl, olumsuz hava şartları engel oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’ne gelen çok sayıda hava sporları tutkunu, iki gün boyunca esen sert ve ters rüzgar nedeniyle havalanamadı. Yapılan deneme ve değerlendirmeler sonucunda THFS, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Final Etabı’nda yapılması planlanan uçuşları iptal etti. THFS’nin kararıyla şampiyonanın final etabında dereceye girenler, pilotların daha önce Mersin, Burdur ve Hatay’da yapılan etaplarda elde ettikleri puanlar üzerinden belirlendi.

KUPA VE MADALYALARI VERİLDİ

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalinde erkekler kategorisinde İnegöl Belediyespor’dan Kerem Dinçer birinci, Nilüfer Belediyespor’dan Erol Aslantaş ikinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü’nden Ahmet Şimşek üçüncü olmaya hak kazandı. Kadınlar kategorisinde Nilüfer Belediyespor’un 19 yaşındaki genç sporcusu Aleyna Özel şampiyonluk sevinci yaşarken, Mersin Doğa ve Ekstrem Spor Kulübü’nden Mediha Seven ikinci, İnegöl Belediyespor’dan Elif Güleryüz de üçüncülük elde etti. Kulüpler sıralamasında birinci İnegöl Belediyespor oldu. Nilüfer Belediyespor’un ikinci olduğu kategoride, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

BAŞKAN ERDEM: ÖNCELİKLE CAN GÜVENLİĞİ DİYORUZ

Şampiyonanın ödülleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, THFS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ve Genel Sekreteri Mehmet Turhan’ın katıldığı törende sahiplerine verildi. Dereceye giren tüm sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şampiyonaya katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Yarışların olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamamasından dolayı üzgün olduklarını belirten Başkan Erdem, “Ancak öncelikle can güvenliği diyoruz. Uygun hava şartlarında bundan sonraki etapları gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. 2013 yılında hizmete sunduğumuz Fadıllı Havacılık Tesislerimizde yıl boyunca yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor. Önümüzdeki dönemde bu tesislerimizi daha nitelikle hale getirmek ve bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz ” şeklinde konuştu.

Organizasyonun, büyük emek verilerek yapıldığını belirten THFS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker de, havacılık sporuna sahip çıkarak verdiği desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e plaket vererek teşekkür etti. THFS Genel Sekreteri Mehmet Turhan da, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak’a teşekkür plaketi verdi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve THFS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ile birlikte dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.