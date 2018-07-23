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Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci etabı Bursa'da yapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),() FARKLI şehirlerden 28 sporcunun katıldığı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ikinci etap yarışmaları Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasında...

Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın ikinci etabı Bursa'da yapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

FARKLI şehirlerden 28 sporcunun katıldığı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ikinci etap yarışmaları Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasında 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Kayseri’nin Talas ilçesinde yapılan birinci etap yarışmalarının ardından, şampiyonanın ikinci etap yarışmaları geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü İnegöl’de gerçekleştirildi. Cerrah Karaman tepede yapılan şampiyonada; Adana, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Burdur, Mersin, İzmir, Manisa, Ankara ve Bilecik şehirlerinden 28 sporcu yarıştı. Müsabakalarda İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’ni (DOSTUM) temsilen ise İbrahim Dinçer, Kerem Dinçer, Armağan Gözel, Anıl Doruk ve Elif Güleryüz yer aldı.
07.00’DAN İTİBAREN UÇUŞA BAŞLADILAR
Cumartesi sabahı 07.00’da Cerrah Karaman tepeden başlayan uçuşlar akşama kadar devam etti. Pazar günü de erken saatlerde başlayan uçuşlar, öğlen saatlerinde son buldu. Ardından sporcuların puan hesaplamaları gerçekleştirilerek dereceye giren sporcular ve takımlar belirlendi.
DOSTUM 1’İNCİ OLDU
Müsabakaların sona ermesinin ardından Yeniceköy’de bulunan DOSTUM merkezinde ödül töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı meclis üyeleri de katıldı. Açıklanan derecelerde genel klasmanda erkekler kategorisinde DOSTUM sporcusu Kerem Dinçer 1’inci olurken, yine DOSTUM sporcusu İbrahim Dinçer ise 2’nci oldu. Erol Aslantaş ise yarışmayı 3’üncü tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise Burçak Usanmaz 1’inci olurken, Aleyna Özel müsabakaları 2’nci olarak tamamladı. DOSTUM sporcusu Elif Güleryüz de 3’üncü oldu. Takım sıralamasında da İnegöl Belediyesi DOSTUM 1’inci oldu. İkinciliği Nilüfer Belediye Spor Kulübü alırken, Gökyüzü Hava Sporları Kulübü de 3’üncü oldu.
TABAN: "13 AYRI BRANŞIMIZ VAR"
Ödül töreninde kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Şehrimizin köfte gibi, mobilya gibi, turizm gibi değerleri var, markaları var. Bununla alakalı olarak DOSTUM’u da yeni bir marka olarak görüyoruz. Bunun içerisinde 13 ayrı branşımız var" dedi. Konuşmalar sonrası dereceye giren sporcu ve kulüpler protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

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