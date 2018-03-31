Yamaç paraşütü hedef şampiyonası başladı

KAYSERİ,() - TÜRKİYE Havacılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci etap yarışması, Ali Dağı’nda başladı.

2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesinden başlayan şampiyonaya 8’i kadın 48 kişi katıldı. Yarışmanın hedef şeklinde olması nedeniyle Ali Dağı’nın zirvesinden uçan pilotlar, şehit Komandolar Caddesi yanındaki alanda belirlenen noktalara indi. Yarışmada her sporcu 5 uçuş gerçekleştirirken, bazı sporcuların iniş alanı yerine hedefi ıskalayıp Şehit Komandolar Caddesi’ne inmesi yürekleri ağızlara getirdi.

(FOTOĞRAFLI)