Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

Yalovalı Roman vatandaşı şampiyon sporcuya davul-zurnalı karşılama

ANTALYA'da düzenlenen Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında rakibi Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Roman vatandaşı 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, memleketi Yalova'da davul zurna...

Yalovalı Roman vatandaşı şampiyon sporcuya davul-zurnalı karşılama
ANTALYA'da düzenlenen Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında rakibi Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Roman vatandaşı 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, memleketi Yalova'da davul zurna ile karşılandı.
Yalova'da kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulununken bir yandan da kısıtlı imkanlarla spor yapmaya başlayan Roman vatandaşı Kadir Dalkıran, başarılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz 22-26 Mart'ta Antalya'da yapılan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu olan genç sporcu, 19 Temmuz'da yine aynı kentte yapılan Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında  bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı. Final müsabakasında Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Dalkıran, memleketi Yalova'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Davul-zurna eşliğinde elinde Türk Bayrağı omuzlarda taşınarak kısa bir şehir turu attırılan Kadir Dalkıran, hem duygulu hem de gururlu olduğunu belirterek, "Bu turnuvayı da kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim bu sporda en iyi yerlere çıkmak” dedi.
MMA Yalova İl Temsilcisi İbrahim Yıldız ise Kadir Dalkıran’ın büyük başarı gösterdiğini söyledi. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldız, Kadir Dalkıran'ın dövüştüğü organizasyonun dünya sıralamasında en büyük 3’üncü organizasyon olduğunu ifade etti. Yıldız, “Şu anda ACB’yle 1 yıllık kontrat imzaladık. İnşallah bundan sonra yolu daha açık. Türkiye’den 7 Türk sporcu katıldı bu organizasyona. Organizasyonun sadece kabul ederek kontrat imzaladığı sporcu Kadir oldu. Kariyeri iyi, sağlam bir sporcuyla mücadele verdi, o nu da yendi” diye konuştu.
'KAĞIT TOPLAYARAK BURALARA GELDİ"
Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu ise Kadir Dalkıran gibi sporculara yönetici ve idarecilerin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Koyuncu, “Kadir dünya şampiyonu. Buradan büyüklere sesleniyorum. Kadir değil de sosyeteden birisi olsa böyle mi olurdu? Lütfen Kadir’e herkes sahip çıksın. Kadir kâğıt toplayarak buralara geldi. Herkes elinden tutmalı. Özellikle Yalovalı iş adamlarına sesleniyorum. Burada valimiz, milletvekilimiz var ama ne yazık ki şu an burada kimseyi göremiyoruz” diye eleştiride bulundu.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314