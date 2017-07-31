Yalovalı Roman vatandaş şampiyon sporcuya davul-zurnalı karşılama

Yalova'da kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulununken bir yandan da kısıtlı imkanlarla spor yapmaya başlayan Roman vatandaşı Kadir Dalkıran, başarılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz 22-26 Mart'ta Antalya'da yapılan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu olan genç sporcu, 19 Temmuz'da yine aynı kentte yapılan Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı. Final müsabakasında Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenerek şampiyon olan Dalkıran, memleketi Yalova'da sevgi gösterileriyle karşılandı. Davul-zurna eşliğinde elinde Türk Bayrağı omuzlarda taşınarak kısa bir şehir turu attırılan Kadir Dalkıran, hem duygulu hem de gururlu olduğunu belirterek, "Bu turnuvayı da kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim bu sporda en iyi yerlere çıkmak” dedi.MMA Yalova İl Temsilcisi İbrahim Yıldız ise Kadir Dalkıran’ın büyük başarı gösterdiğini söyledi. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldız, Kadir Dalkıran'ın dövüştüğü organizasyonun dünya sıralamasında en büyük 3’üncü organizasyon olduğunu ifade etti. Yıldız, “Şu anda ACB’yle 1 yıllık kontrat imzaladık. İnşallah bundan sonra yolu daha açık. Türkiye’den 7 Türk sporcu katıldı bu organizasyona. Organizasyonun sadece kabul ederek kontrat imzaladığı sporcu Kadir oldu. Kariyeri iyi, sağlam bir sporcuyla mücadele verdi, o nu da yendi” diye konuştu.Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu ise Kadir Dalkıran gibi sporculara yönetici ve idarecilerin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Koyuncu, “Kadir dünya şampiyonu. Buradan büyüklere sesleniyorum. Kadir değil de sosyeteden birisi olsa böyle mi olurdu? Lütfen Kadir’e herkes sahip çıksın. Kadir kâğıt toplayarak buralara geldi. Herkes elinden tutmalı. Özellikle Yalovalı iş adamlarına sesleniyorum. Burada valimiz, milletvekilimiz var ama ne yazık ki şu an burada kimseyi göremiyoruz” diye eleştiride bulundu.