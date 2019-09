Yalçın Koşukavak: Zor şartlarda bir şeyleri başarmak kıymetli

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin başında zor bir süreçte olduklarını belirterek "Fikstür çekildiğinde geçtiğimiz haftalardaki maçları yazdığımızda tedirgindim. Zor şartlarda bir şeyleri başarmak kıymetli" dedi.TFF 1’inci Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen akşam antrenmanı öncesinde ise teknik direktör Yalçın Koşukavak ve oyuncu Mamadou Diarra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyete ilişkin konuşan Teknik Direktör Koşukavak, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti. Erzurumspor’un transferlerinin dışında geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynayan oyuncuları da elinde tuttuğuna işaret eden Koşukavak, “Ciddi bir kadroları var, herkes de bunu görüyordur. Biz bir hafta öncesinde deplasmanda 10 dakikada 2-0 geriye düşünce, o hafta puan silme cezası da derken bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Takımın nefes alması gerekiyordu. Bir mağlubiyetle bir şeyler kötü gitmez ama Adana Demirspor karşısında skor biraz yorucuydu. Çok şükür Erzurumspor maçını kazandık. Oyunu doğru oynayıp, skoru alınca skora göre oynamayı becerdik. Hafta içerisinde de Erzurumspor’a karşı nasıl hazırlanacağımız noktasında çok detaylı antrenmanlar ayaptık. Oyuncular istediklerimizi sahaya yansıttığı için onlara teşekkür ediyorum. Bazen böyle maçlar olacak, bazen oyunu erteleyecek skora göre oynayacaksınız, bazen de skoru çoğaltmaya oynayacaksınız. Maça göre değişkenlik gösteren şeyler bunlar. Maçı da kazandığımız iyi oldu” dedi."BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK"Altay maçına ilişkin konuşan Koşukavak, Altay camiasından yetişen bir antrenör olduğunu da hatırlatarak, “Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. Bu ligde kolay maç yok. Her geçen gün daha da zor şeyler olacak. Altay, kadrosu itibariyle şampiyonluk planları yapan bir takım. Maçın oynanacağı stadyum ile alakalı bazı şeyler duyuyorum. Bazı oyuncular böyle şeylerden etkilenebiliyor, geçmişte bu konuda deneyimlerim var. Oyuncuların bunlardan etkilenmemesi görevi bize düşüyor. Biraz o problemi ortadan kaldırabiliriz” diye konuştu."BAZEN MAÇINA GÖRE KADROLAR DEĞİŞEBİLİR"Bilimsel verilerin ışığında 6-8 hafta her gün antrenman yapıldığında oyuncuların fizyolojik açıdan maç oynayacak seviyeye geldiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Biz burada böyle yapamıyoruz. Bugün hafta başı, Cuma günü maç oynayacağız. Bugün biraz atletik açıdan takıma bir şeyler yapabiliyoruz, yarın ve diğer gün taktiksel. Haftanın yalnızca 2-3 gününü oyuncuların fiziksel gücünü yukarıya çekmek için kullanabiliyoruz. Maçta da ne yaşanacağını bilmiyoruz. Oyuncuyu burada çok hırpalarsak, maçta performans veremez. Bir dengeye ihtiyacımız var, ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Oyuncular sürekli oynamak ister bu normaldir ama öyle olmuyor. Siz teknik direktör olarak birçok detayı düşünüyorsunuz. Oyuncularımla birebir konuşuyorum, onlar da durumun farkında. Altay maçından sonra milli takım arasında hazırlık maçı da almayacağız. Direkt antrenmanla bu arayı geçirip Ümraniyespor maçıyla devam edeceğiz. Bazen maçına göre kadrolar değişebilir, bazen aynı kadro devam edebilir. Ekip olarak çalıştığımızda bazı detayları çıkarıyoruz, onun üzerine gidiyoruz. Oyuncular da bu konuda anlayışlılar. Son bölümde de oyuna girse ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı."FİKSTÜR ÇEKİLDİĞİNDE TEDİRGİNDİM"Ligde geride kalan haftalardaki performanslarını da değerlendiren Koşukavak, “Aslında baktığımızda fikstür zordu. Fikstür çekildiğinde geçtiğimiz haftalardaki maçları yazdığımızda tedirgindim. Tedirgin olmamın sebebi ben ve oyuncularımdan değildi, o süreçleri biliyorsunuz; transfer yasağı, altyapıdan gelen bu seviyede oynamamış oyuncular, nasıl reaksiyon verir, çok bilinmez sorular vardı. Tedirgin edici bir şeydi. Transfer açıldıktan sonra da bir an evvel oyuncuyu oynatamıyorsunuz. Bu zor bir süreçti. 6 haftada 4 galibiyet bence iyi. Şu da var; eğer bu puanlar toplamasaydık biraz zorlanabilirdik. Böyle zor şartlarda bir şeyleri başarmak kıymetli. İnşallah Allah bana da nasip eder şampiyonluğu” şeklinde konuştu."ÖN BÖLGEDE SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"Sakatlıklardan kaynaklı ön bölgede eksiklerinin bulunduğunu kaydeden Koşukavak, “Ön bölgeye aldığımız oyuncuların fiziksel eksikliği var. Böyle oluna geriye düştüğümüz zaman dışarıdan oyuncu sokamıyorsunuz. Geriye düştüğünüz zaman rakip sizi daha dar alanlara yönlendiriyor. Elinizde oyunu böyle oynayacak oyuncu olmadığından dolayı geriye düşmemenin önemli olduğunu düşünmüştüm. Yanılmadım da. Burak Kapacak’ın sakatlığı 4 hafta daha sürer, Onur Atasayar zaman zaman önde kullanabileceğimiz bir oyuncuydu, sıkıştığımız haftalarda O’na ihtiyaç duyabilirdim ama sakatlığı var. Recep Aydın da orta sahadan hücuma geçiş oyuncularımızdan bir tanesiydi. 3 ofansif oyuncumuz sakat olunca geriye düştüğünüzde oyuna nasıl müdahale edeceksiniz diye düşünüyor antrenör, o yüzden geriye düşmemenin önemini söylemiştim” dedi."BASKETBOLDAN ANLAMAM AMA SEYİRCİYİ SEYRETTİM"Öte yandan Yalçın Koşukavak, Basketbol Süper Ligi’nde Bursaspor Basketbol’un TOFAŞ’ı yenmesiyle ilgili olarak da, “Karşıyaka’da da çalışırken basketbol maçlarına gidiyordum Orada da iyi bir sinerji oluyor. Ben çok basketboldan anlamam ama seyirciyi seyrettim. Taraftar güzel oluyor. Vakit buldukça gideceğim” şeklinde konuştu."ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Mamadou Diarra da yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu maçtan sonra elhamdülillah dememiz lazım. Ligin en iyi takımlarından birine karşı galibiyet almak hiç de kolay değildi. Ama bu maçı bir önce unutup önümüzdeki Altay maçına yüksek konsatrasyonla odaklanmalıyız. Hepimiz genç oyuncularız. Performansımız bununla sınırlı değil. Çok daha iyisini yapabiliriz. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Tabiki ayaklarımızı yerde tutarak geleceğe hazırlanmamız lazım. Bende kendimi genç olarak görüyorum. Büyüklerimden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kaptan Selçuk Şahin’den, Özer Hurmacı’dan öğreniyoruz. Ligde kolay değil, çalışmaya devam etmemiz lazım” diye konuştu."GOL ATMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"Hedeflerinin Süper Lig’de dönmek olduğunu kaydeden Diarra, “İnşallah bunu taraftarımızla beraber birlikte başaracağız. Taraftarlarımıza ihtiyaç var. Her maç bizi motive eden taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Gol atmaktan oldukça mutluyum. Ama tabi herşey hızlı gelişti. Takımın kazanmış olmasından mutluyum. Maçtan önce konuşuyorduk bu golü atacağıma çok inanmıştım” ifadelerini kullandı.

