Yalçın Koşukavak: Bu ligin bir gerçeği var, geriye düşmeyeceksiniz

Gürkan DURAL/BURSA,() -



TFF 1’inci Lig’de haftasonu karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile oyuncular Musa Araz ve Çağatay Yılmaz açıklamalarda bulundu.



Sözlerine A Milli Takım değerlendirmesiyle başlayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bir yapılanma var, bu doğrultuda her şey ilerliyor ve zaman alıyor. Lucescu döneminde de bu oyuncular çok gelip gidiyordu ama o zaman erkendi. Bu açıdan biraz birlikteliğe ihtiyaç var, Milli takımlarda çok fazla bir arada oynayacak süre olmadığından dolayı, bir zaman diliminden sonra bazı şeyler oluyor. Fransa deplasmanından alınan sonuç, iyi bir sonuç. 1 puan gayet iyi. İlerleyen zamanlarda Milli takımın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



"UMUT ETTİĞİMİZ SKORU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Haftasonu karşılaşacakları Ümraniyespor’un ligde lider olduğuna işaret eden Koşukavak, uzun süredir bir arada oynayan kadroları olduğunu belirtti. İstanbulspor’u çalıştırdığı dönemde Ümraniyespor ile çekiştiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "O kadroyu o zamandan beri biliyorum. Sürekli 3-4 transferle veya 5 transferle takviye yapıyorlar ve kadroyu korumaya çalışıyorlar. 14 puan alan takım illa ki doğru bir şeyler yapıyordur. Ben rakip analizlerinde de neyi doğru yaptıklarımı inceledim. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umut ettiğimiz skoru alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"1 MAÇ İÇİN RİSKE ATIP 2 AY BEKLEMEK İSTEMİYORUM"



Takımdaki sakat oyuncularına ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan Koşukavak, "Sakat oyuncularımız maalesef sürekli var. Öyle bir talihsizliğimiz var bir de sürekli ön alandan öyle oyuncu kaybediyoruz. Şu anda Onur Atasayar, Burak Kapacak yavaş yavaş antrenmanlara başladı ama şu anda maç oynayacak fiziksel durumdan söz etmiyorum. Yüzde 80 durumunda sakatlıkları devam ediyor. Hafta sonuna kadar değerlendirip karar vereceğiz. Oyuncuyu erken kullanıp geriye dönmek istemiyorum. Hızlı ve sprinter oyuncular oldukları için, çok alternatifleri olmadığı için onlar değerli. Daha garanti işler yapmak istiyorum. 1 maç için riske atıp 2 ay beklemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



"BU LİGİN BİR GERÇEĞİ VAR, GERİYE DÜŞMEYECEKSİNİZ"



Bursaspor'un ligin geride kalan haftalarında özellikle mağlup olduğu karşılaşmalardaki oyunu da değerlendiren Koşukavak, "Altay maçından sonra verileri paylaştılar. Bu verilerde 10 maçta 1 ya da 2 maç kaybedersiniz. Evet, maç kaybettik ama elimde iyi bir oyun var. Beni tatmin eden, ileriye götürecek şeylere bakıyorum. Kötü oynayıp kaybettiğiniz zaman böyle bir umutsuzluk da oluyor. Bu ligin bir gerçeği var, geriye düşmeyeceksiniz. Bu ligin, Süper Lig'den biraz farklı dinamikleri var, o yüzden böyle deplasmanlarda skorları talihsizlik olarak düşünüyorum. 8 dakika 2-0 geriye düşünüyorsunuz, diğer deplasmanda erkenden gol yiyorsunuz. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçtan sonra bir şey söyledi; 'Yeni kurulan takımların deplasmandaki baskılara cevap verebilmek veya geriye düşen skordan kalkabilmek için birlikteliğe ihtiyacı var' diye. Şu an Bursaspor'un oynayan oyuncularından sadece geçen sene 20 maç oynayan Iasmin Latovlevici var, 8 maç oynayan Abdullahi Shehu, 5 maç oynayan Kubilay Kanatsızkuş var. Geriye düştüğünüzde toparlanmak zor oluyor, öne geçtiğimizde de skora tutunuyoruz. O skora tutunmakla birlikte alanları daraltıyoruz. Sonuç itibarıyla birlikte oynamak çok büyük bir avantaj. O problemleri, saha içerisindeki ani reaksiyonlara cevap vermemiz gerekiyor. Birçok takım 2-0 ya da gol yediği zaman dönmek kolay değil" şeklinde konuştu.



ZAMAN VURGUSU



İlerleyen zamanlarda takımın birlikte hareket etme duygusunun geliştiğinde bu tarz oyunlara reaksiyon verebileceklerini kaydeden Koşukavak, "Biz yeni oluşan bir takımız. Geçenlerde Balıkesirspor ile ilgili bana bir şey söylediler; 'Balıkesirspor da transferi son 2 gün kala açtı 14 puanı var' diye. Bende Balıkesirspor’un kadrosuna baktım. 9 tanesi dördüncü sezonunu oynuyor. Takımlarım böyle avantajları var. Ben buraya geldiğimde yoktu. O yapılanmayı yapıyorum. Takım oyunu birlikte hareket etmeyi gerektiriyor" dedi.



Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı’nın milli arada Bursa’da çalıştıklarını kaydededen Koşukavak, Yevhen Seleznov'un ise özel bir durumundan ötürü izin aldığını ve sonrasında hastalığı nedeniyle antrenman yapamadığını ifade etti.



MUSA ARAZ: "HER ŞEY İYİ GEÇİYOR"



Bursaspor'un yeni transferlerinden Musa Araz, milli arayı iyi değerlendirdiklerini kaydetti. A Mili Takım'ın iyi savaştığını ve Fransa’dan alınan puanın çok değerli olduğunu kaydeden Araz, takıma ilişkin ise "Fiziksel olarak iyi çalıştık. Bu hafta taktiksel olarak çalışacağız. Ümraniyespor maçına hazırlanacağız, inşallah sonuç da iyi olur. Çok güzel bir ortamı gördüm burada, herkes karakterli, yeni oyuncular için adaptasyon kolay oldu. Şu an bir sıkıntımız yok, her şey burada iyi geçiyor. Her maç önemli ama iç sahamızdaki maçların da ayrı önemi var. İç saha maçlarımızda iyi performanslar gösterdik. İnşallah Ümraniyespor maçını da kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.



ÇAĞATAY YILMAZ: "GENÇLERE ÇOK DEĞER VERİLİYORUZ"



Bursaspor’un genç oyuncularından Çağatay Yılmaz da, arayı çok atletik bir şekilde geçirdiklerini ve Ümraniyespor maçında kazanmak istediklerini kaydetti. Bilek bağlarının koptuğunu ancak sakatlık sürecini iyi bir şekilde atlattığını kaydeden genç oyuncu, "Hocamız Yalçın Koşukavak ile saha içerisinde de saha dışarıda da iyi diyaloglar içerisindeyiz. Biz öğrenme aşamasındayız, oynama aşamasında değiliz. Performans sırası bize de gelecek. O şans geldiğinde inşallah iyi bir şekilde değerlendirip devam etmek istiyorum. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız, kendi futbolumuza bakacağız. Antrenmanda yaptığımız işleri sahaya yansıtırsak güzel bir galibiyet bizi bekliyor. Gençlere çok değer veriliyor, eski yıllarda da çok önemli işler yaptık. Enes Ünal, Ozan Tufan, Volkan Şen örneklerimiz var. Yalçın hoca ile birlikte parlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.



Çağatay, A Milli Takım’a ilişkin ise "A Milli Takımımızı tebrik ediyoruz, inşallah bu süreçten sonra da lider olarak devam ederiz. Ne mutlu Türküm diyene. Gururluyuz, mutluyuz. Ağabeylerimiz orada beraberlik aldı, beraberlik bizim için önemliydi. Biz de kendi takımımız açısından bu hafta Ümraniyespor'u yenip devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



YALÇIN KOŞUKAVAK'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Öte yandan 14 Ekim 1972 doğumlu Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın 47'nci doğum günü, Bursaspor'u takip eden basın mensupları tarafından kutlandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Bursa basının ortaklaşa gerçekleştirdiği sürprizde Koşukavak, çok duygulandığını ifade ederek, pastayı üfledi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan da Genel Sektreter Ali Büyükkurt ile sahaya inerek, Koşukavak'ın bu anlarına eşlik etti. Daha sonrasında Başkan Mestan, antrenmanı yakından takip etti.



Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.