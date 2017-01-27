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Yalçın Karadeniz'e destek artıyor

Yönetim ile Divan arasındaki çekişme devam ediyor Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu Seçimlerinin 4 ay önce mahkeme tarafından iptal edilmesi ile başlayan süreç kesin bir sonuca varmadan devam ediyor. Yönetim tarafından...

Yalçın Karadeniz'e destek artıyor

Yönetim ile Divan arasındaki çekişme devam ediyor

Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu Seçimlerinin 4 ay önce mahkeme tarafından iptal edilmesi ile başlayan süreç kesin bir sonuca varmadan devam ediyor.

Yönetim tarafından 29 Ocak Pazar günü yapılacağı açıklanan yeni seçimler de yine bir başka mahkeme tarafından durdurulmuştu. Disiplin Kurulu tarafından kınama cezası verilerek tüzük gereği 5 yıl süre ile Beşiktaş'ın kurullarında görev alması yasaklanan mevcut başkan Yalçın Karadeniz karşı hamle yaparak 3 gün önce yürütmeyi durdurma kararı aldırmış ve seçimi iptal ettirmişti.

Oluşan son duruma göre mevcut Divan Kurulu yeni bir seçim tarihi açıklanana kadar görevine devam edecek. Beşiktaş yönetimi ve Divan Kurulu arasındaki çekişmenin seçim yapılana kadar karşı hamlelerle canlılığını koruyacağı da bir gerçek.

YALÇIN KARADENİZ'E DESTEK ARTIYOR

Beşiktaş Yönetimi Divan Kurulu için Tevfik Yamantürk'ün adaylığını desteklerken, Pazar günü yapılması gereken seçimleri yeni bir mahkeme kararı ile iptal ettiren Yalçın Karadeniz'e olan destekler de sürekli olarak artıyor.

Mayıs 2015'ten bu yana geçen sürede yapılan uygulamaları Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'i engellemek olarak düşünen Divan üyeleri her geçen gün Karadeniz'e olan desteklerini artırıyorlar.

Seçimlerin iptali için davayı açan Av. Ali Rıza Dizdar sonraki süreçte verilen kınama cezasını etik bulmadığını söyleyip bundan sonra Yalçın Karadeniz'e destek verdiğini açıklarken, Vefa Lisesi'nden arkadaşları da Yalçın Karadeniz'e desteğini göstermek için makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette Karadeniz'in yanında olduklarını söyleyen arkadaşları Divan Başkanına verilen kınama cezasının haksızlık olduğunu ve mahkemelerin gereken kararı vereceğine inandıklarını dile getirdiler.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / (fotoğraflı)

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