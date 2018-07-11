Yalçın Ayhan, Ankaragücü'nde

"Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim"

ANKARA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'i ikinci sırada noktalayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, defans hattını güçlendirdi. Ankara ekibi son olarak Osmanlıspor'da forma giyen stoper oyuncusu Yalçın Ayhan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Yalçın Ayhan, "Profesyonel futbol hayatımda hep Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim, heyecanlıyım" dedi.

Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirten Ayhan, "Tarihi bir kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu muhteşem taraftarın Süper Lig'de karşısına çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Bir çok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü hak ettiği ligdedir ve daha da başarılı olması için bütün gücümle savaşacağım. Futbol hayatı boyunca seyrederken büyük haz aldığım o muhteşem taraftarların şimdi arkamda olduğunu hissetmek bana ayrı bir motive olacaktır. Burayı seçmemdeki en büyük etken manevi güç olan büyük Ankaragücü taraftarlarıdır. İnşallah onları utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI