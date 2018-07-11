Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Yalçın Ayhan, Ankaragücü'nde

"Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim" ANKARA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'i...

Yalçın Ayhan, Ankaragücü'nde

"Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim"

ANKARA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig'i ikinci sırada noktalayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, defans hattını güçlendirdi. Ankara ekibi son olarak Osmanlıspor'da forma giyen stoper oyuncusu Yalçın Ayhan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Yalçın Ayhan, "Profesyonel futbol hayatımda hep Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim, heyecanlıyım" dedi.
Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirten Ayhan, "Tarihi bir kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu muhteşem taraftarın Süper Lig'de karşısına çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Bir çok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü hak ettiği ligdedir ve daha da başarılı olması için bütün gücümle savaşacağım. Futbol hayatı boyunca seyrederken büyük haz aldığım o muhteşem taraftarların şimdi arkamda olduğunu hissetmek bana ayrı bir motive olacaktır. Burayı seçmemdeki en büyük etken manevi güç olan büyük Ankaragücü taraftarlarıdır. İnşallah onları utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325