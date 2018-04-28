Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi

Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-87
İSTANBUL,()
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan
GALATASARAY: Petronyte 11, Işıl Alben 5, İrem Naz Topuz 3, Dubljevic 14, Quigley 27, Gizem Başaran 8, Epoupa 7, Özge Kavurmacıoğlu, Tuğba Taşcı 6
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Cansu Köksal 3, McBride 6, Holingsvorth 12, Vandersloot 19, Lavender 20, Olcay Çakır Turgut 14, Gruda 13
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
İLK YARI: 42-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-69
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 87-81 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.