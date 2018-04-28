Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış...

Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi

Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-87 İSTANBUL,() SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan GALATASARAY: Petronyte 11, Işıl Alben 5, İrem Naz Topuz 3, Dubljevic 14, Quigley 27, Gizem Başaran...

Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi

Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-87

İSTANBUL,()

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Süleyman Dağder Dağlı, Murat Danışan
GALATASARAY: Petronyte 11, Işıl Alben 5, İrem Naz Topuz 3, Dubljevic 14, Quigley 27, Gizem Başaran 8, Epoupa 7, Özge Kavurmacıoğlu, Tuğba Taşcı 6
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Cansu Köksal 3, McBride 6, Holingsvorth 12, Vandersloot 19, Lavender 20, Olcay Çakır Turgut 14, Gruda 13
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
İLK YARI: 42-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-69

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 87-81 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314