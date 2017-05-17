Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluk kupasıyla sevinç yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Eyigüngör: "Şampiyonluklar, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu: "Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını Avrupa'dan sonra Türkiye'de de en tepeye diktik"

Kaptan Bahar Çağlar : "kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz"

Olcay Çakır Turgut: "İlk senemizde bütün kupaları aldık"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı ve sevinç yaşadı.

Şampiyonluk kupasını alan Yakın Doğu Üniversitesi'nde kulüp başkanı Işık Eyigüngör, başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kaptan Bahar Çağlar ve Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

Bu sezon üçüncü kupayı kazandıklarını dile getiren Başkan ışık Eyigüngör, "Şampiyonluklar, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi" dedi.

Fenerbahçe'nin de çok güzel bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Eyigürgör, "Kızlarımın hepsininalnından öpüyorum. Onların hepsi benim kızım. Bu kupayı Yakın DoğuÜniversitesi'ne getirdiler. Hepsine helal olsun. Müthiş bir final oldu vekazandık. Çok mutluyum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize, ocakayından beri çok büyük bir destek veriyorlar" diye konuştu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BAŞANTRENÖRÜ KALAYCIOĞLU: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ'NİN BAYRAĞINI AVRUPA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DE EN TEPEYE DİKTİK"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Sene başından beri ev sahibi olma avantajından bahsediyorduk. Ligide birinci bitirdik. Bu maçı pat diye kazanmadık. Biz bunları hak ettik. Gereken cevabı da sahada verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar devam eder. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını Avrupa'da en tepeye dikmiştik. Şimdi Türkiye'de de en tepeye diktik" şeklinde konuştu.

KAPTAN BAHAR ÇAĞLAR : "KUPAYI ÖZELLİKLE BAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Takım kaptanı Bahar Çağlar, "Süreç çok zorlu geçti. Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Başkanımız bizitribünden izliyordu. Gerçekten bu kupayı onun için kazandık. Çok mutluyuz. Busezon da hedeflerimiz belliydi. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve son olarak lig kupası. Gerçekten bu hedeflere ulaştık" dedi.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: "İLK SENEMİZDE BÜTÜN KUPALARI ALDIK"

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularından Olcay Çakır ise "İlk senemizde bütün kupaları aldık. Bu ailenin üyesi olan herkesle gurur duyuyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok zor bir maçtı. Seri 2-2'ye geldi ve bu maçı 1 sayıyla kazandık. Kazanmayı bildik, önemli olan bu. Kupayı başkanımız Işık Eyigüngör'e armağan ediyoruz. Son 2 saniyeyi anlatamam. Çok zor bir süreçti bizim için. On dakika gibi geçti. Sonuna kadar savaştığımız için o son topu aldık" şeklinde konuştu.

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Hakan Tarhan / İstanbul,()



