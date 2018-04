Yakın Doğu Üniversitesi'nin Avrupa Ligi medya günü yapıldı

Başkan Işık Eyigüngör: "Buraya şansla gelmedik"

Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu: "Bu kadar kısa sürede bu kadar başarı kazanan başka takım görmedim"

Bahar Çağlar: "Başarı, sinerjiyle geldi"

Yönetim kurulu üyesi Haluk Nayman: "Anneler babalar çocuklarını maçlara getirsin"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/İSTANBUL,()

Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 4'e yükselme başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı, medya günü düzenledi.

İstanbul Maltepe'de bulunan Pamukspor Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde başkan Işık Eyigüngör, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, oyunculardan Bahar Çağlar ve yönetim kurulu üyesi Haluk Nayman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, kısa sürede bu kadar yükselmelerini bekleyip beklemediği sorusuna, "Bekliyorduk. Yönetim kurulu olarak bu işe girdiğimizde biz bu hedefleri tutturacağımızı bildiğimiz için sonuçların bu şekilde cereyan edeceğini biliyorduk. Bu bir sinerji işidir. Başta yönetim kurulu olmak üzere, staff, oyuncular -ben onlara kızlarım diyorum- ve ailelerimiz bu başarıdaki etkenlerden sadece birkaçıdır" yanıtını verdi.

EYİGÜNGÖR: "BURAYA ŞANSLA GELMEDİK"

Daha önce Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından biri olduklarının altını çizdiğini söyleyen Eyigüngör, "Avrupa'nın en iyi 3-4 takımından 3'ü Dinamo Kursk, Ekaterinburg ve biziz demiştim. Biz bu kadroyu final four için kurduk, hedefimize şansla değil bilerek geldik. İkinci etabı başarmak için cuma günü Sopron'la maç yapacağız. Sopron'u yenerek finale çıkarsak büyük bir başarı olacak. Basketbol topunun canı vardır, top isterse girer, istemezse girmez. İkinci olanın da şampiyon gibi kutlanması gerekir. Hiç geri adım atmam, en sonuna kadar kupayı almak için mücadele edeceğiz. Ama öncelikle Sopron'u yenmeliyiz. Sopron'u geçmeden final oynayamayız" ifadelerini kullandı.

Işık Eyigüngör, Zafer hocayla birlikte 18 kupa kazandığının altını çizerken, oyunculara prim verilip verilmeyeceği ile ilgili gelen bir soruya, "Kupaya ekstra bir prim yoktur, hepsi bizim kızlarımızdır" yanıtını verdi.

KALAYCIOĞLU: "BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR BAŞARI KAZANAN BAŞKA TAKIM GÖRMEDİM"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise "Kadın basketbol tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar başarı elde eden başka takım görmedim. Biz bundan dolayı gurur duyuyoruz. Final Four sezon başında hedeflediğimiz en önemli pozisyondu. Final Four'a katılma hakkını grubu birinci bitirerek kazandık. Ölüm gurubu diyorlardı bizim grubumuza. Rakiplerimiz hep final foura katılmış takımlar. Bunların arasından sıyrıldık ve birinci olduk. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Normal sezonu da birinci sırada bitirdik, Bunlar kolay başarılabilecek şeyler değil. En önemlisi çok tecrübeli oyuncularımız var, Bunu hep beraber başardık. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"DOĞRU BİR KADRO OLUŞTURDUK"

Sezon başında doğru bir kadro oluşturduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bu başarıları elde ettiğimize göre doğru bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sakatlıklar bizi etkiledi. Demin söylediğim gibi tecrübe sahibi oyuncularımız var. Bu müthiş sinerjiden dolayı umulmadık, kimsenin beklemediği başarıları elde ettik. İlk önce ev sahibi olan Sopron'u yenmeliyiz, Sopron Fenerbahçe'yi iki defa yenen bir takım. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bence bizim için sezonun en zor maçı. Çok sert savunma yapıp çok baskılı oynuyorlar, bizim de onlara cevap vermemiz gerekiyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

Hedefimiz ilk maçı kazanmak. Seyirciler takımlarını itiyorlar, müthiş bir gürültü yapıyorlar. O gürültüyü burada sahaya yaydık, kimsenin birbirini duyamayacağı kadar güçlüydü. Sopron'un setlerini erkek basketbolculara oynattık. Ben erkek basketbolunda daha önce yaşamıştım ama bunu yapmak kolay değil. Kadın basketbolundaki oyunculara erkeklerde oynadığı kadar sert oynamamalı, o oyuncuları bulmak kolay değil. Bence ortamı iyi sağladık" diye konuştu.

"KKTC TAKIMI OLMAK BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kalaycıoğlu şöyle konuştu:

"Basketbolcularım bu aidiyeti Kıbrıs'ta daha çok hissediyor. Kıbrıs halkı da bizi en iyi şekilde ağırlıyor. Bir proje takımı olarak yola çıktık. Ambargoları delebilmek için hedef olarak kadın basketbolunda başarı alındı, bizleri bu görevin başına getirdiler, biz de onların bu görev doğrultusunda hareket etmelerini sağlayacak başarılar elde ettik. Başarı kazanmasak projeyi kimse bilmezdi. Kadın basketboluna ben bu kadar büyük yatırım yapıldığını daha önce görmedim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu başarılar kolay elde edilmiyor, 40'ıncı senem. Aldığım 28 kupanın içine erkek takımlarıyla aldığım kupalar da dahil. Saymadığımız kupalar var. İnsanlar final oynadıklarını da yazıyor kariyerlerine, biz onları saymıyoruz" dedi.

"OYUNCULARIM HEP EN ÜST SEVİYEDE PERFORMANS SERGİLEDİ"

Tüm takımın en üst seviyede performans gösterdiğini söyleyen tecrübeli koç, "Takımdaki oyuncuların hepsi hep en üst seviyede performans sergilediler. Final four için ekstra bir şey yapılacağını sanmıyorum, onların o gün geldiğinde konsantre olacaklarını ve savunma sertliklerine sahip olacaklarını düşünüyorum. O savunma kolay bir savunma değil, daha tam oturtmadık bu yüzden problem yaşadık. Farklı kazandığımız maçlarda bunlar normal. Oyuncuların hepsinin tek tek final fouru nasıl düşündüklerini söylemelerini isterim" diyerek sözlerini noktaladı.

ÇAĞLAR: "BAŞARI, SİNERJİYLE GELDİ"

Sezon başında çok zorlu bir kura çektiklerini söyleyen Bahar Çağlar ise sezon başında kura çekildiğinde ben Zafer hocayı aradığını söyleyerek, "Çok zorlu bir kuraydı. Işık Eyigüngör abi de kızlarım diye bahsediyor, öyle bir sinerji yakaladık ki başarı bu şekilde geldi. Tüm kupaları aldık, ilk senemizde final foura gitmek büyük başarı. İnşallah burada da ilk maçı alarak büyük bir adım atarız" dedi.

NAYMAN: "ANNELER BABALAR ÇOCUKLARINI MAÇLARA GETİRSİN"

Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Nayman ise şöyle konuştu:

"Biraz sitem edeceğim, anlatıldığı gibi sıra dışı bir başarı var. Bu başarıda beni kıran bir şey var; Türk halkı bilmiyor, duymuyor. Çünkü basın ilgilenmiyor. Çok az yer buluyor başarı. Bizi takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. 3 büyük takım çok haber olur ama Yakın Doğu gibi KKTC takımının kadın basketbol takımı daha fazla haber olmalı, Taraftar toplamalı. Bizim maçlarımız Caferağa Spor Salonu'nda yapılıyor, bu spor salonunun kapasitesi 2 bin kişi bile değil. Salon dolmuyor. Orada dünyanın yıldızları gelip maç yapıyor, bu kadar önemli bir fırsatı insanlar kullanmıyor. Neden olduğunu analiz edemiyorum. Belki de haber olmadığı için dolduramıyoruz. Ben halkımıza sesleniyorum, anneler babalar çocuklarını getirsinler. Kız çocukları bu maçları seyrederse Türk yıldızlar da artar. AVM gezmekten daha çok mutlu olacaklar bu maçlara gelerek. Hafta sonları daha kaliteli geçecektir diye düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Detaylar