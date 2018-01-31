Yakın Doğu Üniversitesi - Nadezhda: 93 - 71

İSTANBUL,()

SALON: Caferağa Spor Salonu

HAKEMLER:Bernard Vassallo, Konstantin Sımonow, Jelena Smıljanıc

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Kayla McBride 24, Courtney Vandersloot 13, Sandrine Gruda 18, Jantel Lavender 10, Elin Eldebrink 8, Kuanitra Hollingsworth 7, Olcay Çakır Turgut 1, Bahar Çağlar 9, Cansu Köksal 3, Gökçe Doğan, Ann Wauters

NADEZHDA: Sandra Ygueravide 12, Emma Cannon 28, Anastasiya Shilova 3, Alex Bentley 9, Brionna Jones 6, Kseniia Tikhonenko 6, Yana Degtyarskaya 3, Ekaterina Fedorenkova, Zhosselina Maiga 4, Tatiana Burik, Anastasia Tochilova

1'İNCİ PERİYOT: 29 - 23

DEVRE: 47 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65 - 58

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı 93-71 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 12'nci galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi grubu 1'inci sırada tamamladı. Rus temsilcisi Nadezhda ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Nadezhda'dan Emma Cannon oldu.