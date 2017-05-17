Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'yi seride 3-2 yenen ve 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı. Şampiyon ekibe kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.
Karşılaşmanın bitimi ile Yakın Doğu Üniversitesi teknik ekibi ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde coşku yaşayan oyuncular kupayı cezası nedeniyle tribünde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün yanına götürdü. Öte yandan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe plaketini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'un elinden aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mücadelenin son anları
-Başkan Eyigüngör'ün görüntüleri
-Sevinç anları
-Kupa töreni
-Genel detaylar
HAKAN TARHAN / İSTANBUL,()