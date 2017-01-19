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Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda kazandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Alman ekibi Rutronik Stars Keltern'i 76 - 62 yendi.

Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda kazandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Alman ekibi Rutronik Stars Keltern'i 76 - 62 yendi.


Karşılaşmaya iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, ilk çeyreği 23-18 önde kapattı ve soyunma odasına da 41-31 üstün girdi.

İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Yakın Doğu Üniversitesi 62-47 önde bitirdi. Son çeyrekte Alman ekibine farkı kapatma izni vermeyen YDÜ, karşılaşmadan 76 -62 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla YDÜ'dan Courtney olurken, Rutronik Stars Keltern adına Thomas ve Mailis Pokk 16'şar sayı üretti.

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