Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda kazandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Alman ekibi Rutronik Stars Keltern'i 76 - 62 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, ilk çeyreği 23-18 önde kapattı ve soyunma odasına da 41-31 üstün girdi.
İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Yakın Doğu Üniversitesi 62-47 önde bitirdi. Son çeyrekte Alman ekibine farkı kapatma izni vermeyen YDÜ, karşılaşmadan 76 -62 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla YDÜ'dan Courtney olurken, Rutronik Stars Keltern adına Thomas ve Mailis Pokk 16'şar sayı üretti.