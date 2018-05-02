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Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol: 78-76

İSTANBUL,() SALON: Caferağa HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Önder Yılmaz, Ozan Gönen YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 18, Eldebrink 6, McBride 12, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 9, Lavender 19, Olcay Çakır Turgut 8, Cansu Köksal 2 ÇUKUROVA...

Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol: 78-76

İSTANBUL,()

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Önder Yılmaz, Ozan Gönen
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 18, Eldebrink 6, McBride 12, Bahar Çağlar 4, Holingsvorth 9, Lavender 19, Olcay Çakır Turgut 8, Cansu Köksal 2
ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur Karakaş 2, Iagupova 28, Shields 18, Larkins 14, Emel Ecem Güler 2, Sanem Gamze Zeren 2, Gökşen Fitik 3, Bahar Yapar 2, Sinem Ataş 5
1'İNCİ PERİYOT: 16-21
İLK YARI: 40-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Çukurova Basketbol'u 78-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 5 Mayıs Cumartesi günü yine Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

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