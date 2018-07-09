Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Takımı Başantrenörü dünya şampiyonu oldu

YAKIN Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (döğüş sanatı) Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilain Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Diogo Moraes Azevedo, Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde katıldığı müsabakada, 2018 IBJJF Avrupa Şampyionu Elgar Rafigaev’i yenerek Dünya Şampiyonluğu'na uzandı. Şampiyonada ilk turu bay geçen Azevedo, ikinci turda rakibi Bruno Matiası 4-2’lik puan üstünlüğü ile saf dışı bıraktı. Finalde, 2018 IBJJF Avrupa Şampiyonu Elgar Rafigaev ile karşılaşan Azevedo, karşılaşmayı 3-0 puan üstünlük ile tamamlayarak dünya şampiyonu oldu. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerde birçok yarışmada yer alan Azevedo’nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.

Şampiyonluktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Azevedo, Brazilian Jiu Jitsu sporunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gelişmesi için çalışmalar yürüteceğini söyledi. 2018 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği omuz sakatlığı sonrasında finallere gidemediğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu belirten Avezedo, sakatlığı sonrasında çok çalıştığını ve şampiyonluğu başta Yakın Doğu ailesi olmak üzere, bu sporun ülkede gelişmesini sağlayan herkese armağan ettiğini ifade etti.

"BAŞARI DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR"

Avezedo, “Farklı kategorilerde yüzlerce iyi sporcunun yarıştığı bir arenada dünya şampiyonluğuna ulaşmak kolay değil, başarı disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Vücut kapasitesi yanında insanın zekasını da zorlayan son derece zevkli bir dövüş sanatı. Sporcunun rakibinin bir sonraki hareketini düşünerek pozisyon stratejini geliştirmesi ve ön görmesi önemli noktalardan biri. Dolaysıyla en büyük görevlerden biri de sporcunun aklını, ruhunu ve bedenini güçlendirmesi ve geliştirmesidir. On yıldan fazladır bu sporla uğraşıyorum, birçok yarışmaya katılıp çeşitli başarılar elde ettim. Hedeflere ulaşabilmek için beslenme programlarıyla desteklenen bilinçli ve disiplinli sıkı bir çalışma programı uygulanmalı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmalarıma devam ediyorum ve yeni nesile bu sporu sevdirmek, genç sporcularında şampiyonluklara ulaşabilmesi için eğitimler vereceğim. Bu spora ilgi duyan küçük büyük herkesi Brazilian Jiu Jitsu yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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