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Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket: 83-67

İSTANBUL, () SALON: Caferağa HAKEMLER: Marko Vuckovic (Slovenya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 17, Eldebrink 7, McBride 23, Lavender 14, Gruda 14, Olcay Çakır Turgut 2, Holingsworth...

Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket: 83-67

İSTANBUL, ()

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Marko Vuckovic (Slovenya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 17, Eldebrink 7, McBride 23, Lavender 14, Gruda 14, Olcay Çakır Turgut 2, Holingsworth 4, Bahar Çağlar 2
BOURGES BASKET: Johannes, Palau 6, Ayayi 20, Tchatchouang 4, Godin 4, Chartereau 15, Michel 4, Hamblin 3, Sharp 11
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-50

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 83-67 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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