Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş: 72-59

İSTANBUL,() SALON: Caferağa HAKEMLER: Erhan Gürsel, Turgut Işık, Muhammed Murat Zafer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 12, Eldebrink 11, McBride 11, Holingsvorth 12, Cansu Köksal 9, Lavender 11, Bahar Çağlar 4, Olcay Çakır Turgut 2 BEŞİKTAŞ:...

Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş: 72-59

İSTANBUL,()

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Erhan Gürsel, Turgut Işık, Muhammed Murat Zafer
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 12, Eldebrink 11, McBride 11, Holingsvorth 12, Cansu Köksal 9, Lavender 11, Bahar Çağlar 4, Olcay Çakır Turgut 2
BEŞİKTAŞ: Wheeler 13, Radosavljevic 15, Mosby 14, Kübra Siyahdemir 6, Burcu Çiğil 4, Sevgi Uzun 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Nur Nihan Dabakoğlu, Buse Özek, Elif Bayram
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 32-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti.
KBSL'de bugün alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde:
Hatay BŞB - İstanbul Üniversitesi: 95-71
AGÜ Spor - Fenerbahçe: 57-71
Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik: 66-77
Galatasaray - Adana ASKİ: 73-62

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314