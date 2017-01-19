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Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu: "Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimizin destek vermesini bekliyoruz"

MÜMİN KARACA / PFORZHEİM(ALMANYA),() - YAKIN Doğu Üniversitesi, EuroCup Kadınlar Son 16 Turu ilk maçında bu akşam Alman temsilcisi Rutronik Stars Keltern ile karşılaşacak. Almanya'nın Pforzheim kentindeki Dietlingen kasabasında saat 21.00'de...

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu: "Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimizin destek vermesini bekliyoruz"

MÜMİN KARACA / PFORZHEİM(ALMANYA),() - YAKIN Doğu Üniversitesi, EuroCup Kadınlar Son 16 Turu ilk maçında bu akşam Alman temsilcisi Rutronik Stars Keltern ile karşılaşacak.

Almanya'nın Pforzheim kentindeki Dietlingen kasabasında saat 21.00'de oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ''Bu maç ilk sekize kalmamız için çok önemli bize Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimizin destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Taraftar desteğinin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Kalaycıoğlu, "Her ne kadar zor bir maç olmayacağını söylesek de bizim hedefimiz daha yukarılar. O yüzden sahada iyi mücadele vereceğiz. İnşallah kazasız belasız bu turu geçeriz" ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Olcay Çakır ise "Türk taraftarların maça geleceğini duyduğumuz için mücadeleye aşırı motivasyonla çıkacağız. Onların desteği ile buradan galip ayrılacağız'' diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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