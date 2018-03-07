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Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Ligi'nde son 4'e kaldı!

Bourges Basket - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-85 İSTANBUL, () Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransa'nın Bourges Basket takımını 85-66 yenerek seride 2-0 öne geçti ve adını son...

Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Ligi'nde son 4'e kaldı!

Bourges Basket - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-85

İSTANBUL, ()

Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransa'nın Bourges Basket takımını 85-66 yenerek seride 2-0 öne geçti ve adını son 4'e yazdırdı.
Palais des Sports du Prado'da oynanan müsabakaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk periyotta rakip potaya 24 sayı gönderirken kendi potasında ise yalnızca 6 sayı gördü. İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi, devreye 19 sayı farkla önde girdi: 24-43. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, final periyoduna 61-41 önde girerken, son periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmadı ve parkeden 85-66'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kayla McBride oldu.

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