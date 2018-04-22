Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Ligi'nde 4'üncü oldu

Dynamo Kursk - Yakın Doğu Üniversitesi: 87-82
İSTANBUL,()
SALON: Novomatic Arena
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Andrada Csender (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)
DYNAMO KURSK: Cruz 9, McCoughtry 5, Petrovic 24, Ogwumike 12, Vadeeva 16, Ciak 2, Zhedik 18, Vidmer, Logunova, Levchenko 1
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 21, McBride 17, Bahar Çağlar 4, Lavender 15, Gruda 11, Holingsvorth 8, Olcay Çakır Turgut 2, Cansu Köksal 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 46-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-66
5 FAUL ALAN: 39.48 Vadeeva (Dynamo Kursk)
Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi, 3'üncülük maçında Rusya'nın Dynamo Kursk takımına 87-82 mağlup olarak turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.