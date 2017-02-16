Yakın Doğu Üniversitesi adını çeyrek finale yazdırdı

Yakın Doğu Üniversitesi: 66 - Reyer: 45
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında İtalyan ekibi Reyer'i 66 - 45 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finale
çıktı.
İlk maçı deplasmanda 65-56 kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanşı 21 sayı farkla kazanarak çeyrek finalist oldu.
Salon: Caferağa
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)
Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 2, Carson 5, Mc Bride 21, Vandersloot 21, Hollingsworth 9, Olcay Çakır, Eldebrin 2, Robinson, Sinem Ataş, Gizem Başaran, Bahar Çağlar 6
Reyer: Micovic 3, Melchiori, Carangelo 3, Sandri, Cubaj, Ruzickova 12, Dotto 4, Fontenette 2, Walker 12, Favento 9
1. Periyot: 18-4
Devre arası: 32-21
3. Periyot: 51-35
İSTANBUL /