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Yakın Doğu Üniversitesi adını çeyrek finale yazdırdı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında İtalyan ekibi Reyer'i 66 - 45 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi adını çeyrek finale yazdırdı

 Yakın Doğu Üniversitesi: 66 - Reyer: 45

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında İtalyan ekibi Reyer'i 66 - 45 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finale

çıktı.

İlk maçı deplasmanda 65-56 kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanşı 21 sayı farkla kazanarak çeyrek finalist oldu.

Salon: Caferağa

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 2, Carson 5, Mc Bride 21, Vandersloot 21, Hollingsworth 9, Olcay Çakır, Eldebrin 2, Robinson, Sinem Ataş, Gizem Başaran, Bahar Çağlar 6

Reyer: Micovic 3, Melchiori, Carangelo 3, Sandri, Cubaj, Ruzickova 12, Dotto 4, Fontenette 2, Walker 12, Favento 9

1. Periyot: 18-4

Devre arası: 32-21

3. Periyot: 51-35

İSTANBUL /

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