Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Fenerbahçe: 75

İSTANBUL,() -
SALON: Caferağa
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot (17), McBride (21), Bahar Çağlar (4), Leuchanka (2), Holingsvorth (20), Eldebrink (8), Olcay Çakır Turgut (4)
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen (15), Quigley (6), Parker (18), Gruda (21), Lavender (8), Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez (7), Pelin Derya Bilgiç
1. PERİYOT: 16-18
DEVRE: 37-35
3. PERİYOT: 55-55
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yenen Yakın Doğu Üniversitesi serideki durumu 3-2 yaparak 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.