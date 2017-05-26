Yakın Doğu Üniversitesi 1450 sporcusu ile 59 şampiyonluk elde etti

İSTANBUL,() - BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi, toplamda 1450 sporcusu ile 2016-2017 sezonunda 59 kupanın sahibi oldu.

Kıbrıs Türk halkını dünyaya eğitimle olduğu kadar sporla da bütünleştirme hedefleyen ve kurduğu Kadın Basketbol Takımı'yla 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'nı, Eurocup Şampiyonluğu ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiren Yakın Doğu Üniversitesi, futbol hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversitelerarası müsabakalarda da atletizm, basketbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, futsal, yüzme ve güreş branşlarında hem kızlarda hem de erkeklerde, ilkokul düzeyinde ise yüzme, badminton, atletizm ve tenis gibi branşlarda kazandığı 5 şampiyonluk ile Yakın Doğu Koleji'nin basketbol, yüzme, koşu, kros, atletizm gibi branşlarda şampiyonluklar elde etti.

BASKETBOLDA SEZONUN TÜM KUPALARINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği Avrupa ve Türkiye'de sezonun bütün kupalarını KKTC'ye getirirken aynı zamanda Basketbol Büyük Erkeklerde Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu, Cumhuriyet Kupası Şampiyonluklarını elde ederek, Genç Erkeklerde; Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Genç Erkekler Ligi Şampiyonu, Mehmetali Aksay Genç Erkekler Turnuvası Şampiyonu, Yıldız Erkeklerde ise Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Yıldız Erkekler Ligi Şampiyonu ve Atilla Topaloğlu Yıldız Erkekler Turnuvası Şampiyonu oldu.

YÜZME, GÜREŞ VE BİR ÇOK DALDA BAŞARI ELDE ETTİ

Yüzmede 2016-2017 sezonunda Yıldızlar, Küçükler ve Büyükler kategoilerinde hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi, 12 yaş grubunda 8 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekoru elde etti.

Güreş alanında da başarısını ortaya koyan üniversite, Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakası, Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakası, Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları, Rifat Şener Serbest Güreş Müsabakası, Rauf Denktaş Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları, Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları, Raif Kaya Büyükler Güreş Müsabakaları'nda şampiyonluklar elde etti.

Öte yandan Badminton Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkeklerde Carlton Badminton Yıldızlar Ligi Şampiyonluğunu alan Yakın Doğu Üniversitesi, Voleybolda EuroValensia 2017, Rauf Raif Denktaş Kupası ve 16. Levent Soykut Kupası Şampiyonluk kupalarını müzesine götürürken, Satranç'ta Federasyon Kupası Şampiyonu, Hentbol Büyük Bayanlarda ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Şampiyonu, Büyük Erkeklerde ise Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası ve Süper Kupa Şampiyonu oldu. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yüzme kız, yüzme erkek, badminton erkek, atletizm kız ve teniz kız takımlarında şampiyonluk kupalarını kazandı. Yakın Doğu Koleji de KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği Lise Basketbol Erkek, Lise Yüzme Kız, 15 Kasım Yol Koşusu Lise Kız, 15 Kasım Yol Koşusu Ortaokul Erkek, 27 Aralık Lise Kız, 27 Aralık Orta Erkek, Ortaokul Basketbol Erkek, Lise Kros Erkek, Lise Kros Kız, Ortaokul Kros Kız, Ortaokul Kros Erkek, Ortaokul Atletizm Erkek, Lise Atletizm Kız, Ortaokul Yüzme Kız, Ortaokul Yüzme Erkek takımları şampiyonlukları kazandılar. KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 16, Üniversiteler Arası Spor Oyunları çerçevesinde düzenlenen 15 ayrı branştaki oyunlarda Yakın Doğu Üniversitesi Kadın takımları Atletizim, Basketbol, Bisiklet, Satranç, Teniz ve Yüzme, Erkek takımları ise Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Darts, Futsal, Güreş ve Yüzme dallarına, toplamda ise 13 branşta şampiyonluk kazandı. Oyunların Genel Klasmanında ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın ve Erkek takımları oyunları şampiyon olarak tamamladı.

DOÇ. DR. İRFAN GÜNSEL: "ÇOK ÇALIŞMANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL DURMAZ"

Elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek değil, iyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Günsel, "Üniversiteler sadece eğitim alanındaki çalışmaları ile değil, spor faaliyetleri sosyal etkinlikleri, araştırmaları ile hayatın içinde olmalıdır. Eğitim öğretim üniversitesi olmak isterseniz tüm renklere sahip olmanız gerekir. Spora verdiğimiz önem de buna olan inancımızdandır. Spor, içerisinde hiç bir kötülük bulamayacağınız bir alan. Spor ruhunuz, gençliğiniz ve ülkeniz için değerlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak sportif başarının ve kupaların peşinde koşmamızın en önemli sebeplerinden biri Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenadaki varlığını tescilleme en büyük amacımızdır. Bizler tüm alanlarda bize uygulanan izolasyonlara rağmen yeteneklerimizi dünya çapında sergileyerek kıtalı insanlar gibi önemli başarılara imza atabileceğimizi göstermek istiyoruz. Spor da bu yeteneklerimizi gösterebileceğimiz ve bunu kupalarla tescilleyebileceğimiz önemli bir alan" şeklinde konuştu.

DOÇ. DR. ATAMTÜRK: "GÜNÜ BİRLİK BAŞARI İÇİN DEĞİL, BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ IÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk ise "Sporun her dalında Yakın Doğu Üniversitesini zirveye taşımak, ve gençlere şans tanımak istiyoruz. Sporcu arkadaşların da fedakarlıkları ile başarı yolunda ilerledik. Günü birlik başarılar kazanmak değil, bu başarıların devamlılığını yaşatmak, yetenekli gençlere kendilerini diğer arkadaşlarla yarışıp görme fırsatını vermek, insanların üzerine karakteristik özellikler koymak istiyoruz. Ayrıca gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sportif aktivitelere kültüre sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.