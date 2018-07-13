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Xherdan Shaqiri Liverpool'da

İSTANBUL,() Stoke City'nin İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Liverpool'a transfer oldu. Transfer döneminde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Xherdan Shaqiri, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi...

Xherdan Shaqiri Liverpool'da

İSTANBUL,()

Stoke City'nin İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Liverpool'a transfer oldu.
Transfer döneminde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Xherdan Shaqiri, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İsviçreli futbolcunun 23 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca futbolcunun cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. 
26 yaşındaki Shaqiri geçtiğimiz üç sezon Stoke City formasıyla 92 karşılaşmaya çıktı. Kariyerine Basel'de başlayan İsviçreli oyuncu sonrasında 2.5 yıl Bayern forması giydi. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan Shaqiri, 2015 yılının Ağustos ayında Stoke City'ye transfer oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu İsviçre ve Almanya'da oynadığı dönemlerde toplamda 6 lig şampiyonluğu elde ederken, 2012-13 sezonunda ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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