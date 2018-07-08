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Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası sona erdi

Ramazan SARICI / ÇANKIRI, () Çankırı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Kupası Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası tamamlandı. Çankırı'da 2 gün süren mücadeleler Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda...

Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası sona erdi

Ramazan SARICI / ÇANKIRI, ()

Çankırı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Kupası Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası tamamlandı.
Çankırı'da 2 gün süren mücadeleler Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonanın final müsabakaları bugün oynandı ve 10 farklı ilden 208 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcu ve kulüpler ödüllendirildi.
Dereceye giren sporcu ve kulüplere madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Celal Kaman, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, şehit ve gazi yakınları ile antrenörler tarafından verildi.
Müsabakalar sonucunda İstanbul Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Kahramanmaraş TEK Işık Spor Kulübü ile Ankara Çağlar Spor Kulübü üçüncü oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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