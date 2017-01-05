Wolfsburg, Yunus Mallı'yı kaptı

Temel ELCİVAN/DUISBURG, () - ALMANYA'nın VFL Wolfsburg kulübü, Mainz 05 takımında forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı'yı transfer etti.

Bild Gazetesi, internet sitesinde yer verdiği haberinde, Bundesliga ekibi VFL Wolfsburg'un, Yunus Mallı'yı 12,5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Yunus Mallı'nın Mainz 05 ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Mainz Kulübü ile olan mukavelesine göre Yunus Mallı'nın sezon sonunda ayrılması halinde Mainz 05'in kasasına sadece 10 milyon Euro girecek olmasından dolayı, Wolfsburg'tan gelen 12,5 milyon Euro bonservis ücretine kayıtsız kalınmadığı kaydedildi. VFL Wolfsburg'ta yeni göreve gelen spor direktör Olaf Rebbe'nin Yunus Mallı transferini bitirdiği kaydedilirken, Yunus Mallı'nın da Paris St. Germain'e kaptırılan Julian Draxler'in yerine transfer edildiği belirtildi.

Bild, Yunus Mallı'nın VFL Wolfsburg'un kadrosuna dahil olmak için İspanya'nın Estepona kentinde yapılan kampa katılacağını da ayrıca yazdı. Yunus'un bu kamp için 520 km yol gitmesi gerektiği haberde yer verildi.Yunus Mallı, bu sezon Mainz 05'te 16 maçta forma giydi ve 6 gole imzasını attı.