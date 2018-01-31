Wisla CANPACK - Fenerbahçe: 62-68 

İSTANBUL,()
SALON: Hala TS Wisla
HAKEMLER: Christoph Rohacky, Ivan Milicevic, Sergii Tyslenko
Wisla CANPACK: Rodriguez 14, Zietara 3, Reid 8, Abdi, Parker 19, Radocaj 6, Labuckiene 12.
FENERBAHÇE: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 10, Plum 13, Verameyenka 7, Tuğçe Canıtez 2, Sottana 13, Powers 15, Dabovic 3, Esra Ural 2.
1'İNCİ PERİYOT: 23-24
DEVRE: 36 - 39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu 14'üncü maçında Polonya’nın Wisla CANPACK takımını 62-68 mağlup etti.