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Wisla CANPACK - Fenerbahçe: 62-68 

İSTANBUL,() SALON: Hala TS Wisla HAKEMLER: Christoph Rohacky, Ivan Milicevic, Sergii Tyslenko Wisla CANPACK: Rodriguez 14, Zietara 3, Reid 8, Abdi, Parker 19, Radocaj 6, Labuckiene 12.  FENERBAHÇE: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen,...

Wisla CANPACK - Fenerbahçe: 62-68 

İSTANBUL,()

SALON: Hala TS Wisla
HAKEMLER: Christoph Rohacky, Ivan Milicevic, Sergii Tyslenko
Wisla CANPACK: Rodriguez 14, Zietara 3, Reid 8, Abdi, Parker 19, Radocaj 6, Labuckiene 12. 
FENERBAHÇE: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 10, Plum 13, Verameyenka 7, Tuğçe Canıtez 2, Sottana 13, Powers 15, Dabovic 3, Esra Ural 2.
1'İNCİ PERİYOT: 23-24
DEVRE: 36 - 39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-61

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu 14'üncü maçında Polonya’nın Wisla CANPACK takımını 62-68 mağlup etti.
 

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