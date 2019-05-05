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Wings For Life'da İzmir'den dünya şampiyonu çıktı

İZMİR, () WINGS For Life World Run'da dünya şampiyonu İzmir'den çıktı. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen koşuya...

Wings For Life'da İzmir'den dünya şampiyonu çıktı

İZMİR, ()

WINGS For Life World Run'da dünya şampiyonu İzmir'den çıktı. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen koşuya İzmir'den katılan Rus yarışmacı Ivan Motorin, global sıralamada birinciliği elde etti. Kültürkpark Lozan Kapısı'nda startı verilen koşuda Rusya'yı temsil eden Motorin, 64.3 kilometre koştuktan sonra yakalama aracına yakalandı. 
WFL World Run'da kadınlarda dünya birincisi ise İsviçre'de yarışan Rus koşucu Nina Zarina oldu. İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yaptığı dev koşuya 9 bin civarında kişi katıldı. Yarışmacılar, koşu start aldıktan sonra başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Wings For Life'de koşucular organizasyonda bireysel olarak ya da tekerlekli skandalyedeki katılımcıları çekerek mücadele ediyor. Koşu başladıktan 30 dakika sonra yola çıkan yakalama aracına yakalananlar için yarış sona eriyor.

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