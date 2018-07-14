Wimbledon'ın kraliçesi Kerber oldu

22 yıl aradan sonra Almanya'ya şampiyonluğu götürdü

Angelique Kerber: "Harika bir duygu"

Serena karşılaşma sonunda gözyaşlarını tutamadı

Aynur Tattersall / LONDRA,()



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, ABD'li Serena Williams'ı 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan maçta, daha önce iki defa Wimbledon ve dört defa bir Grand Slam finalinde oynayan 10 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 7 defa Wimbledon Şampiyonu ABD'li Serena Williams, ile Merkez Kort'ta karşı karşıya geldi.

Angelique Kerber, 1 saat 5 dakika süren karşılaşmadan 6-3 ve 6-3'lük 2-0 galibiyetle şampiyon olarak ayrıldı.

ANGELİQUE KERBER: "HARİKA BİR DUYGU"

Kerber maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Harika bir duygu. Öncelikle her zaman hepimize örnek olduğu için Serena'yı tebrik ediyorum. Anne olduktan sonra tekrar aramıza döndüğü için çok mutluyum. Bugün Serena'ya karşı en iyi oyunumu oynamak zorundaydım. İkinci defa şans yakaladım bunu kaçırmak istemedim" dedi.

22 YIL SONRA ALMANYA'YA ŞAMPİYONLUĞU GÖTÜRDÜ

Büyük mücadele vererek şampiyon olan Angelique Kerber kariyerinin 43. Grand Slam turnuvasında oynadı. Kerber bu şampiyonluğu ile 22 yıl aradan sonra şampiyon olan ilk Alman raket oldu. 1996 yılındaki Steffi Graf'ın şampiyonluğundan sonra Alman raketler Wimbledon'da tekrar şans yakalayamamıştı.

Alman raket, 2016 yılında Wimbledon'da final oynamış ancak şampiyonluğu elde edememişti. Kerber 2016 yılında hem Avusturalya hem de ABD Açık'ta Şampiyon olmayı başarmıştı.

ÖDÜL 2.2 MİLYON STERLİN

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yarın tamamlanacak olan erkekler finali ile birlikte bu yıl yaklaşık 34 milyon sterlin (yaklaşık 215 milyon lira) ödül dağıtılmış olacak.

Bugün tek kadınlar şampiyonu olan Alman Angelique Kerber, 2.2 milyon sterlin ödülün de sahibi oldu. Tek erkekler ve tek kadınlarda şampiyon olan sporcunun para ödülü aynı. İlk turda elenen bir raket bu yıl 39 bin sterlin ödül kazandı.

SERENA 7'NCİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Wimbledon'da 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluğu olan 36 yaşındaki Serena Williams ise kariyerinin 68. Grand Slam turnuvasında mücadele etti. Serena Williams, 30. kez finale çıkarken, bu karşılaşmayla birlikte oynadığı 30 final maçından sadece yedisini kaybetti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Serena karşılaşma sonunda gözyaşlarını tutamadı. Kortta ayrılmadan yaptığı konuşmada, "Angelique Kerber çok iyi oynadı. Sonuna kadar bırakmadı. Beni destekleyen herkese, beni yalnız bırakmayan aileme çok teşekkür ederim" dedi.

Angelique Kerber'in Grand Slam Şampiyonlukları;

Wimbledon Şampiyonu (2018)

Avusturalya Açık Şampiyonu (2016)

Amerika Açık Şampiyon (2016)

