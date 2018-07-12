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Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu

Aynur TATTERSALL / LONDRA () - Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu mağlup ederek finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında...

Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu

Aynur TATTERSALL / LONDRA () - Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. 
KERBER: "HARİKA HİSSEDİYORUM"
İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği karşılaşma 1 saat 8 dakika sürdü. Karşılaşma sonunda konuşan Alman tenisçi Kerber, "Merkez kortta oynamak muhteşemdi. Ostapenko'nun vuruşları her zaman çok sert, bugün de sert ve zordu ama kazandım. Final oynayacağım için çok mutluyum. Bu harika bir duygu" dedi.
Alman Kerber, finalde Serena William - Julia Goerges karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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