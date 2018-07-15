Wimbledon'da şampiyon Djokovic

Aynur TATTERSALL / LONDRA () - Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Kevin Anderson ile karşılaşan Novak Djokovic, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setler sonunda 3-0 yenerek 4'üncü Wimbledon ve 13'üncü Grand Slam zaferine ulaştı.

2015 yılının şampiyonu olan Sırp tenisçi, Wimbledon'da 5'inci ve kariyerinin 22'nci Grand Slam final maçına çıkarken, ilk kez Wimbledon'da final oynayan 32 yaşındaki Güney Afrikalı Kevin Anderson ile 15 bin kişilik merkez kortta karşı karşıya geldi.

Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmanın sonunda kupayı kaldıran taraf Sırp raket oldu.

7'İNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bugünkü final maçıyla birlikte iki raket 7'nci kez karşı karşıya geldi. Sırp tenisçi bu karşılaşmaların 6'sından galip ayrıldı.

Djokovic ve Anderson 2011 ve 2015 yıllarında da Wimbledon'da karşı karşıya gelmiş, Djokovic her iki karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.

DJOKOVIC 2 MİLYON 250 BİN STERLİN'İN SAHİBİ OLDU

Novak Djokovic'i tribünleri dolduran 15 bin sporsever ayakta alkışladı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı onlarca ünlü de kraliyet locasından izledi. Maçı izleyenler arasında Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da vardı.

Şampiyonluğa ulaşan Sırp raket Djokovic, 2 milyon 250 bin Sterlin para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği elde eden Güney Afrikalı Kevin Anderson ise 1 milyon 125 bin Sterlin kazandı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda bugün tamamlanan tek erkekler finali ile birlikte bu yıl yaklaşık 34 milyon sterlin para ödülü dağıtılmış oldu.