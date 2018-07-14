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Wimbledon'da finalin adı belli oldu 

Novak Djokovic -  Kevin Anderson  Aynur Tattersall / Londra,() Tek erkeklerde dünya 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İspanyol Rafael Nadal, 3-2 mağlup ederek finalde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ın rakibi oldu. İngiltere'nin...

Wimbledon'da finalin adı belli oldu 

Novak Djokovic -  Kevin Anderson 

Aynur Tattersall / Londra,()

Tek erkeklerde dünya 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İspanyol Rafael Nadal, 3-2 mağlup ederek finalde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ın rakibi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 12'nci gününde yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde dünya 12 numarası Sırp Novak Djokovic, dünya1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu. 
Dün akşam saatlerinde başlayan ve havanın kararması ile bugün devam edilen 5 saat 15 dakika süren zorlu mücadelenin ardından Djokovic, İspanyol rakibini 6-4, 3-6 ,7-6 ,3-6 ve 10-8'lik setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Sırp Novak Djokovic, Pazar günü final karşılaşmasına Güney Afrikalı Kevin Anderson ile çıkacak.
 

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