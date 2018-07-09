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Wilshere, Premier Lig'de kaldı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu, West Ham'a transfer oldu İSTANBUL,() West Ham United, Arsenal'dan ayrılan orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ancak ailesini ikna...

Wilshere, Premier Lig'de kaldı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu, West Ham'a transfer oldu

İSTANBUL,()

West Ham United, Arsenal'dan ayrılan orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ancak ailesini ikna edemediği İngiliz oyuncu, West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Wilshere geçen sezon 38 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Arsenal'ın altyapısından yetişen Wilshere, Bolton Wanderers ve Bournemouth'ta kiralık olarak oynarken, İngiltere Milli Takımı'nda ise 34 kez forma giydi. İngiliz yıldızın Arsenal'daki sözleşmesi, geçen sezonun sonunda sona ermişti.

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