 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı

İSTANBUL, () Beşiktaş bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları bir bir elden çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı fesih ettikten sonra Araz Özbiliz'i de Hollanda'nın Willem II takımına 1 yıllığına...

Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı

İSTANBUL, ()

Beşiktaş bu sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları bir bir elden çıkarıyor. Siyah-beyazlılar, Veli Kavlak'ın sözleşmesini tek taraflı fesih ettikten sonra Araz Özbiliz'i de Hollanda'nın Willem II takımına 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş'a 2016 yılında Rusya'nın Spartak Moskova takımından transfer oldu. Futbola Hollanda'da başlayan gurbetçi futbolcu ilk profesyonel sözleşmesini Ajax ile imzaladı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere 5 maça çıkan Aras bu maçlarda 1 gol attı. Yeni sezon için teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolcu 1 yıllığına Willem II takımına kiralandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar