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Wilbekin'in performansı ve Türkiye sevgisi yanıt buldu

'ya veridği röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Wilbekin, Milli Takım'a davet edildi Olgucan KALKAN - İSTANBUL / Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin,...

Wilbekin'in performansı ve Türkiye sevgisi yanıt buldu

'ya veridği röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Wilbekin, Milli Takım'a davet edildi

Olgucan KALKAN - İSTANBUL /

Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, bu sezon gösterdiği iyi performans sonrası Milli Takım'a çağırıldı.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçların kadrosunda Darüşşafaka Basketbol'un Amerikalı oyun kurucusu Scottie Wilbekin'e yer verdi.
"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
22 Mart tarihinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarında da Türkiye sevgisini dile getiren Scottie Wilbekin, o röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler" şeklinde konuşmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Scottie Wilbekin'in açıklamaları
- Wilbekin'den detaylar

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