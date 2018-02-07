West Ham United, Evra'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız sol bek oyuncusu Patrice Evra'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kasım ayında Marsilya ile yollarını ayıran ve o günden bu yana boşta bulunan 36 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar Londra ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

West Ham United ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Evra, "Yeniden Premier Lig'de olmak çok güzel. West Ham United Kulübü'ne, bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fransız sol bek yeni takımında 27 numaralı formayı terletecek.

Patrice Evra'nın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı gündeme gelmiş ancak bu transferin teknik heyet tarafından veto edildiği ileri sürülmüştü.

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