Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Werder Bremen'den Tuzlaspor'a

 20 yaşındaki forvet Onur Çapın 3.5 yıllık imza attı Uğur DEMIRKIRDI - İSTANBUL / (Fotoğraflı) Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği,...

Werder Bremen'den Tuzlaspor'a

 20 yaşındaki forvet Onur Çapın 3.5 yıllık imza attı

Uğur DEMIRKIRDI - İSTANBUL / (Fotoğraflı)

Ara transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden ve Başkanlığını Galatasaraylı eski futbolcu Murat Erdoğan'ın üstlendiği, Ümit Davala'nın yönetimde olduğu Tuzlaspor, gurbetçi futbolcu Onur Çapın'ı kadrosuna kattı.

Ümit Davala'nın Instagram hesabından açıkladığı Onur Çapın, 20 yaşında Werder Bremen II takımında top koşturuyordu. Forvet mevkisinde oynayan genç futbolcu takımı ile Almanya 3. Ligi'nde oynuyordu. Artık Çapın, Tuzlaspor'un başarısı için 2. Lig'de ter dökecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55