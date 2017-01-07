Werder Bremen, 38'lik Pizarro'nun mukavelesini uzatmak istiyor

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden olan Werder Bremen'in, 38 yaşındaki golcü oyuncusu Claudio Pizarro'nun mukavelesini bir yıl daha uzatmak istediği belirtildi.

Alman Bild Gazetesi'nin haberinde, 'Bremen mukavelesini uzatmak istiyor' başlığı kullanılarak, Bremen Kulübü'nün tecrübeli golcü Pizarro'nun mukavelesini uzatmaya hazırlandığını yazıldı.

Pizarro, hala futbol oynayabilecek durumda yorumunu yapan Bild, Pizarro'nun yaşına rağmen futboldan bıkmadığını ve bir yıl daha futbol oynamak istediğini ifade etti.

Bild ayrıca, Werder Bremen menajeri Frank Baumann'ın, Bizim kendisini ne kadar takdirle takip ettiğimizi Pizarro biliyor dediğini belirtti.

Temel ELCİVAN - MÜNİH