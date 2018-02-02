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Volkan Şen, Atiker Konyaspor formasını giydi

KONYA, () Atiker Konyaspor'a sezon sonuna kadar transfer olan Volkan Şen, yeşil-beyazlı formayı giydi. Volkan Şen, ''Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum" dedi. Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Volkan Şen, ara transfer...

Volkan Şen, Atiker Konyaspor formasını giydi

KONYA, ()

Atiker Konyaspor'a sezon sonuna kadar transfer olan Volkan Şen, yeşil-beyazlı formayı giydi. Volkan Şen, ''Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum" dedi.
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Volkan Şen, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek olan Volkan Şen, Konyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Şen, ''Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum. Konyaspor gerçekten kadro olarak da şehir olarak da camia ve taraftar olarak da çok iyi bir takım. Umarım hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. Bugün hocamla da konuşma fırsatım oldu çok güzel bir sohbet geçti. Benden beklentilerini, isteklerini söyledi. Dediğim gibi tek düşüncem Konyaspor’un başarısına katkı yapmak, güzel işler yapmak" dedi. 
Volkan Şen şöyle konuştu:
''Bir karar verdim, kendime bir hedef koydum. Konyaspor benim için gerçekten çok doğru bir karardı ve burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Tek isteğim bir an önce hazır olup Konyaspor’a katkıda bulunmak. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Konyaspor’un başarılı olacağına inanıyorum. Konya gerçekten bir futbol şehri. Burası çok değerli bir kulüp inşallah hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. ''

FOTOĞRAFLI 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Volkan Şen'in salona gelmesi 
- Volkan Şen'in açıklaması

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