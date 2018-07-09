Volkan Demirel: "Yolun sonuna kadar devam edeceğim"

Sportif Direktör Comolli: "Bu bir transfer değil, devam etmektir"

İSTANBUL /

Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzaladığı Volkan Demirel, "Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici" dedi.

Sarı-lacivertli kulüp, 2002-2003 futbol sezonundan bu yana kalesini koruduğu Volkan ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sportif Direktör Damien Comolli, konuyla ilgili kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan'ın durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan'ın bu takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel ise yapılan anlaşmanın ardından, "Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Başkanımıza, hocamıza, Damien'a... 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici... Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" ifadelerini kullandı.

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