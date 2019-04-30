Volkan Demirel ve Gökhan Kandemir, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, sarı lacivertli futbolcular Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar ile Trabzonsporlu antrenör Gökhan Kandemir'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle; Volkan Demirel aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Sadık Çiftpınar, aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VOLKAN DEMİREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTINORDU A.Ş. Kulübü doktoru GÜRBEY KAHVECİ'nin 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü futbolcusu NİZAMETTİN ÇALIŞKAN'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AFJET AFYONSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."