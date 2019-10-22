Volkan Demirel: Hedefim Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye hizmet

TÜRK futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük kursuna katıldı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner, Mehmet Ekşi nezaretindeki kursa Volkan Demirel'in yanısıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz ile birlikte 30 futbolcu katılıyor.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. İki etap halinde yapılacak kursun ilk bölümüne çeşitli futbol kulüplerinden 30 isim katılıyor. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner, Mehmet Ekşi nezaretindeki kursta Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yanısıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz antrenörlüke ilgili eğitimleri büyük bir dikkatle izliyor.VOLKAN DEMİREL: "HEDEFİM TÜRK FUTBOLU VE FENERBAHÇE'YE HİZMET"Kursta soruları cevaplandıran Volkan Demirel, hocaların çok yardımcı olduklarını söyledi. 30 kişiyle yeni bir yolda olduklarını ifade eden Demirel, Türk futboluna hizmet için çalışacaklarını belirtti. Hedefinin Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu vurgulayan Demirel, "Ersun hocam ve başkanım değer ve önem veriyorlar. Ben de onların verdiği değer ve önemi en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" dedi.ÖMER KANER: "FUTBOLU YENİ BIRAKAN FUTBOLCULAR BURADA. ONLAR DA ANTRÖNÜRLÜKTE İLK ADIMI ATACAKLAR"TFF Eğitmeni Ömer Kaner, iki etaplı kursun ilk etabının Erzurum'da başladığını belirterek, eğitimlerin 12 gün süreceğini kaydetti. İkinci etap sonrası başarılı olacak olan sporcuların profesyonel takımlarda görev alabileceklerini anlatan Kaner, "UEFA B Antrenörlük kursu çok elit kurs. Futbolu yeni bırakan futbolcular burada. Onlar da antrönürlükte ilk adımı atacaklar. 12 gün sonunda ilk eğitimin ilk etabı bitecek. 12 günlük ikinci etabın sonunda başarılı olanlar diploma almaya hak kazanıyorlar. UEFA B diploması sahibi oluyorlar" diye konuştu.VOLKAN DEMİREL'E İLGİ GÖSTERDİLERBu arada sezon başında futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, kurs sırasında vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Demirel, çay molası sırasında yanına gelen gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Antrenörlük kursuna katılanlar-Volkan Demirel'in görüntüsü-Eğitimden genel ve detay-Volkan Demirel'in fotoğraf çekilmesi-Volkan Demirel ile röp-Ömer Kaner ile röp-Kurstan genel ve detay görüntüler

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,()